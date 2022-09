Ravensburger steigt ins Sammelkartengeschäft ein

Sammelkartenspiele wie „Magic: The Gathering“ und „Pokémon“ sind seit den 1990er-Jahren bei Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt populär, es gibt offizielle Turniere, die regelmäßig Teilnehmerrekorde brechen und auf Auktionsportalen erzielen seltene Kartensets hohe Preise. Einen neuen Schub bekommen Sammelkarten mittlerweile durch Plattformen wie Twitch und Youtube, wo viele Tausend Menschen Streamern dabei zuschauen, wie sie Boosterpacks öffnen.

Jetzt will Ravensburger auch an diesem Trend teilhaben – und hat sich für sein erstes Sammelkartenspiel einen namhaften Lizenzpartner an Bord geholt.