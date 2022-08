English Books vor allem für ein junges Publikum

Englischsprachige Literatur ist nicht nur ein Fall für bundesweit aktive Filialisten mit großen Flächen: „Unser English-Bookshop Love Story of Berlin macht uns derzeit viel Freude“, schwärmt David Mesche, Mitinhaber der Berliner Mini-Kette Buchbox. Und auch bei Words‘ Worth in München stimmen die Zahlen. „Wir haben vermehrt junge Leute in unserem Laden, die sich bei uns mit Originalausgaben eindecken“, konstatiert Geschäftsführerin Barbara Goldschmit. Für englischsprachige Titel gibt es mittlerweile vor allem im urbanen Umfeld eine große Leserschaft, mit der sich kalkulieren lässt.