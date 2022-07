Andrea Ludorf: »Eine Andersartigkeit, die wir gerne kultivieren«

Andrea Ludorf leitet das KulturKaufhaus Dussmann in Berlin. Im Gespräch mit buchreport spricht sie über die aktuellen Herausforderungen. Sie plädiert dabei für mehr Austausch untereinander – und höhere Buchpreise.

Andrea Ludorf kennt die Buchbranche aus mehr als einer Perspektive: Seit Anfang 2019 leitet die in Dortmund aufgewach­sene Vertriebsexpertin das KulturKaufhaus Dussmann in Berlin. Zuvor hat sie in Buchverlagen gearbeitet, war mehr als 6 Jahre lang bei Bastei Lübbe als Gesamtvertriebsleiterin für alle physischen und digitalen Produkte der Verlagsgruppe verantwortlich. Das bringt andere Einsichten mit sich: Die 46-Jährige plädiert für mehr Kommunikation und Blickwechsel zwischen Verlagen und Buchhandel und begrüßt daher auch die aktuelle Austauschinitiative „Blick“.

Auch eine weitere Form des Dialogs wird im KulturKaufhaus gepflegt, nämlich die Einbindung von Kundinnen und Kunden. Seit 2019 wird im Haus eine neue Zielgruppenstrategie entwickelt. Persön­liche Gespräche mit Dussmann-Kunden haben aufgezeigt, was diese beschäftigt und welche Werte sie vertreten.