Kooperation von RTL+ und Deezer nimmt Fahrt auf

Audio

Vor gut einem Jahr hatten RTL und der Streaming-Anbieter Deezer eine strategische Kooperation vereinbart. Erste Ergebnisse sind nun zu sehen: Ab sofort integriert der Sender wie angekündigt das Musik-Streaming in das Angebot von RTL+Max. Podcasts. Hörbücher werden in Kürze folgen.

Der Sender will damit sein medienübergreifendes Entertainment-Angebot ausweiten, für das Audio-Streaming gibt es ab sofort auch eine eigene App in den einschlägigen Stores. In den ersten 6 Monaten eines Abos ist RTL+Max für 9,99 Euro im Monat zu haben (anschließend 12,99 Euro).