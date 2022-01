Empfohlen von Lars Janzik

Bücher und Autoren, Handel

Der neue Pons-CEO Lars Janzik hat „The Unicorn Project“ von Gene Kim als Hörbuch gehört:

„Ich befinde mich gefühlt seit über 20 Jahren in einem ständig anhaltenden (digitalen) Transformationsprozess, sowohl privat, als auch beruflich in den unterschiedlichsten Unternehmen. Das ist natürlich ein stetiger Lernprozess. Neben dem direkten Austausch mit Menschen aus anderen Unternehmen und Branchen, suche ich auch immer nach spannenden Podcasts, Audiobooks oder Büchern rund um die Themen Disruption und Digitale Transformation. Die meisten Beiträge oder Bücher werden mir empfohlen, so auch in diesem Fall.

Es gibt unglaublich viele Sachbücher über Digitalisierung und Transformation, oftmals mit dem Versuch von ‚Bauanleitungen‘. ‚The Unicorn Project‘ bringt das Ganze mit einer fiktiven Story in Romanform, ohne dabei den klaren Sachbezug zu verlieren. Die Geschichte könnte sich auch in Deutschland genau so abgespielt haben. Die Learnings sind nicht völlig überraschend (beispielsweise ‚Locality & Simplicity‘). Aber vor allem, wenn man selbst nicht aus dem Tech-Bereich kommt, kann es den Blickwinkel für die Gestaltung erfolgreicher Transformationsprozesse und das Erkennen möglicher Hindernisse erweitern.“

Gene Kim The Unicorn Project, Hörbuch, Laufzeit: 12:24 h, IT Revolution Press, engl. Originalausgabe