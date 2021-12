Lars Janzik ist neuer CEO bei Pons

Personalia

Dr. Lars Janzik hat zum 1. Oktober 2021 die Führung des Verlags- und Medienunternehmen Pons übernommen und bekleidet die Rolle des CEO.

„Die Marken Pons sowie Langenscheidt haben eine immense Strahlkraft und dahinter steht ein leidenschaftliches Team. Ich freue mich jetzt Teil dieses Teams und der gesamten Klett-Gruppe zu sein“, so Janzik über seine neue Rolle. Er setze auf eine engere Verbindung von Print und Digital, um „innovative Produkte und Wachstum in beiden Bereichen zu stimulieren“, schreibt der Verlag in einer Pressemitteilung. Dabei setze der Digitalexperte weiterhin auch auf Print, da das Gedruckte im Bildungssektor auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen werde.

Janzik war zuletzt als Mitgründer und CEO der B2B-Plattform GründerGeist tätig, der er in Zukunft als Beirat erhalten bleibt. Zuvor war er Geschäftsführer der Axel-Springer-Tochter Vertical Media.