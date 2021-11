Gesche Wendebourg entdeckt Gaël Faye neu

Bücher und Autoren, Handel

Gesche Wendebourg hat die Leitung Gesamtlizenzen der Penguin Random House Verlagsgruppe übernommen und darüber mit Anja Sieg gesprochen (s. buchreport.magazin). Die Leserin Wendebourg empfiehlt Gaël Faye:

„‚Kleines Land‘ spielt in Burundi, einem der kleinsten afrikanischen Staaten. Das Buch ist schon 2017 erschienen, für mich aber eine Neuentdeckung. Der zehnjährige Ich-Erzähler Gabriel, Sohn einer Ruanderin und eines Franzosen, lebt mit seinem Vater und seiner kleinen Schwester in Bujumbura, der am Tanganjikasee gelegenen größten Stadt des Landes.

Unglaublich lebendig erzählt Gabriel von seinen Abenteuern, seinen Freundschaften, seiner bunten und originellen Familie – und schließlich davon, wie sich nach den ersten Wahlen 1993 und dem anschließenden Bürgerkrieg und Völkermord die Gräben im Land und innerhalb der Familie vertiefen. Angst und Gewalt nehmen überhand, seine Kindheit endet. Zur inneren Rettung wird für ihn die Bibliothek einer alten Nachbarin, die ihm Bücher empfiehlt und leiht. Er wird zum Leser.

Für den erwachsenen Gabriel, der in Frankreich lebt, bleibt Burundi sein Sehnsuchts-Ort. Aus der Kinderperspektive beschwört Faye, auch Musiker und Hip-Hop Star, hier eine eigene Welt herauf, oft fast poetisch erzählt und absolut fesselnd.“

Gaël Faye: Kleines Land, 224 S., 11 €, Piper, EAN 978-3-492-31405-3