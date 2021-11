A.Stein‘sche übernimmt RWS-Spezialisten Solon

Handel, Markt

Alexander Stein hat in den vergangenen Monaten seine Akquisen aus dem Frühjahr vernetzt und in die A. Stein’sche Mediengruppe integriert. Die größte Nummer war dabei der im März übernommene Fachmedienbesorger IMS (ca. 30 Mio Euro Umsatz), der vor einigen Wochen in ein neues Domizil im Hamburger Kontorhausviertel gezogen ist. Aber der 54-jährige Buchhändler aus dem sauerländischen Werl hat unterdessen auch einen weiteren, seit längerem vorbereiteten Einkauf vollzogen: Auch der auf Recht, Wirtschaft, Steuern (RWS) fokussierte Fachmedienspezialist Solon Buch Service wandert unter das Dach der Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Berlin verfügt Solon auch über eine Vertretung in Paris.

Verwaltungs-Software für die Kunden

Solon bringt einen Umsatz von ca. 2 Mio Euro und 6 Mitarbeiter ein; auch der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Tillmann Röpenack bleibt an Bord. Zum Solon-Portfolio gehören vor allem Software-Tools wie die für Kunden konzipierten Bibliotheks- und Online-Datenbankverwaltungen mein-bibliothekar.de und meine.datenbanken.de.

Röpenack zufolge werden die Tools von mehr als 2000 Kunden aus dem RWS-Segment genutzt. Der Vertrieb erfolgt auch über ca. 30 Partnerbuchhandlungen. Man werde, so Alexander Stein, die Programme und die Expertise von Solon nutzen, um auch die in der Stein’schen Gruppe vorhanden E-Procurement-Lösungen weiterzuentwickeln.

Mehr als 85 Mio Euro Umsatz

Als Zwischenstand, weitere Arrondierungen sind dem Vernehmen nach in Arbeit, meldet Alexander Stein als Kennzahlen seiner Händlergruppe::

12 Standorte in Deutschland und 2 im Ausland (Boston und Paris).

Der Umsatz wächst mit der Solon-Akquise auf über 85 Mio Euro.

Der Personalstamm zählt mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.