Das Phänomen der Dummheit

Was ist das nur mit der Dummheit? Warum lassen sich ansonsten vernunftbegabte Menschen von „Leithammeln“ oder Influencern den Weg weisen, die ihn selbst gar nicht kennen? Und warum greift dieses Phänomen in unserer Gesellschaft so um sich? Die Linzer Psychiaterin Heidi Kastner hat sich in ihrem neuen Buch „Dummheit“ mit eben diesen Fragen beschäftigt. Offenbar trifft Kastner damit den Nerv der Leser. Der Titel erscheint in der Edition Übermorgen bei Kremayr & Scheriau und springt in Österreich direkt auf Platz 3 der Sachbuch-Bestsellerliste. Dem ORF sagte sie über das Buch: „Dummheit hat in der Geschichte der Menschheit schon mehr Schaden angerichtet als Waffen.“ Das Perfide sei, so Kastner, dass Dummheit eben nicht immer etwas mit fehlendem Intellekt zu tun habe. Sie stecke in jedem von uns. „Dummheit“ ist das fünfte Buch der ausgebildeten Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und das vierte bei Kremayr & Scheriau. Zuletzt war dort im Oktober 2016 ihr Buch „Tatort Trennung“ erschienen. In Österreich und darüber hinaus wurde Kastner vor allem durch ihre Gutachterarbeit im Prozess gegen Josef Fritzl bekannt. Als Autorin greift sie häufig die Innenwelten von Straftätern auf, in ihrem neuen Buch geht es diesmal aber um „Denkfaule“ und „Faktenverweigerer“.