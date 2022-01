Elsevier ernennt Laura Hassink zur Geschäftsführerin für STM Journals

Personalia

Die internationale Fachverlagsgruppe Elsevier gehört zu den 100 größten Verlagen. Laura Hassink tritt als neue Geschäftsführerin für STM Journals die Nachfolge von Philippe Terheggen an, der Ende 2021 in den Ruhestand gegangen ist. Sie ist damit für 2650 Zeitschriften verantwortlich.

Hassink ist derzeit Senior Vice President of Publishing Transformation bei Elsevier. Sie ist für alle Bereiche der operativen Unterstützung der Zeitschriften verantwortlich und sorgt für die Verbesserung und Innovation in den Bereichen des Publizierens für Autorinnen und Autoren sowie im Peer Review und in der redaktionellen Arbeit. Zuvor war Hassink als SVP Product Management für ScienceDirect und Journal Branded Solutions für die Strategie und Produktplanung verantwortlich. Während ihrer 24 Jahre bei Elsevier war sie zudem als SVP Physical Sciences bei STM Journals tätig und übernahm Positionen in den Bereichen Strategy, Business Development sowie Journal Services.

Seit 2015 ist Laura Hassink zudem als Vorstandsmitglied des niederländischen Verlegerverbands Mediafederatie und als Vorsitzende der Media Voor Vak en Wetenschap (MVW) tätig. Außerdem ist sie Vorsitzende des Open Science Forum.