Springer Nature: Herausfordernder Lagerwechsel gelungen

Zum Jahreswechsel 2020/21 war Springer Nature von KNV Zeitfracht (heute: Zeitfracht) zum niederländischen Buchlogistiker Centraal Boekhuis (CB) in Culemborg gewechselt. CB übernimmt seitdem die Lagerung und weltweite Auslieferung. Eine Besonderheit des Springer-Programms: 98% der Titel sind Print-on-Demand-fähig und können bei Bestelleingang über den an CB angeschlossenen Digitaldrucker Printforce bereitgestellt werden. Der Verlag rechnete damals mit einer Zeitersparnis von mehreren Tagen für Bestellungen, die via Drop-Shipment verschickt werden. Die Lieferzeit für Lagerware sollte sich dagegen um einen Tag verlängern.

Jeder Lagerwechsel sei herausfordernd, besonders bei einem so großen Programm, teilt der Verlag nach rund einem Jahr mit Lagerware und Print on Demand (PoD) an einem Ort mit. „In der Anfangsphase gab es noch Anpassungsschwierigkeiten und die Lieferzeiten waren für unsere Kunden und uns zunächst schwierig. Nach den ersten Monaten hat sich dies aber stark verbessert und jetzt läuft alles im üblichen Rahmen ab, sodass wir sehr zufrieden sind.“ Die Druck- und Lieferzeiten für PoD-­Titel seien aktuell gut, insbesondere seit man auf Crossdocking setze. Die Bestellungen werden dabei gesplittet: Was am Lager ist, wird in eine Wanne gepackt, gleichzeitig wird für die restlichen Titel der Druck angestoßen. Anschließend wird alles gebündelt verschickt.

Bei der Anlieferung der im Offset gedruckten Titel gibt es derzeit leichte Verzögerungen, aufgrund des sehr geringen Anteils sei das allerdings zu verschmerzen. Ansonsten habe man die Disposition für Neuerscheinungen bis Ende des 1. Quartals 2022 abgeschlossen.