Eine Stadt auf Osterei-Suche

3 Tage lang suchen in Nordenham Jung und Alt nach Ostereiern – und das in der ganzen Stadt. Eine Reihe an Nordenhamer Einzelhändlern, unter ihnen Anne von Bestenbostel mit ihrer Buchhandlung Bücher von Bestenbostel, haben sich zu der Oster-Aktion zusammengetan. So funktioniert die Eier-Suche: