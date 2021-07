Carol Kirkwood erzählt von einer griechischen Liebe

Bücher und Autoren

Carol Kirkwood dürfte vielen fernsehschauenden Briten bekannt sein: Seit mehr als 20 Jahren moderiert sie für den britischen Fernsehsender BBC regelmäßig die Wettervorhersage, allen voran im Morgenmagazin „BBC Breakfast“. Nun hat die 59-jährige Schottin etwas Neues gewagt und ihren ersten Roman vorgelegt: „Under a Greek Moon“ (HarperCollins) landet direkt nach Erscheinen auf Platz 2 des britischen Belletristik-Rankings.

Mit „Under a Greek Moon“ hat Kirkwood laut Verlag einen „romantischen und eskapistischen“ Roman erschaffen. Darin geht es um die fiktionale Hollywood-Schauspielerin Shauna Jackson, die ein nach außen hin perfektes Leben führt: Berühmtheit, Reichtum, eine augenscheinlich glückliche Ehe. Doch dann erschüttert ein Skandal das Leben der Schauspielerin und sie muss an den Ort zurückkehren, der vor 20 Jahren ihr Leben verändert hat: Sie reist zur idyllischen griechischen Insel Ithos. Dort muss sie sich nicht nur mit ihrer Vergangenheit und einem lange gehüteten Geheimnis auseinandersetzen, sondern ihr begegnet auch noch ein ihr unvergesslicher Mann.

Das Debüt der „beliebtesten TV-Moderatorin des Landes“, so Har­perCollins, erlangte in Großbritannien bereits umfassende mediale Aufmerksamkeit. Britische Bestseller-Autorinnen wie Jo Thomas und Cathy Kelly geben dem Roman in ihren Rezensionen Attribute wie „a real page tuner“ und „deliciously escapist“.

Eine Übersetzung ins Deutsche hat Kirkwoods Verlag HarperCollins bisher nicht angekündigt.