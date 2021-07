Mehr Taschenbuch für die Jugend

Die Taschenbuch-Verlage Gmeiner und Emons sind auf Regionalkrimis und auf (aktuell besonders gut nachgefragte) Reiseführer zu deutschen Destinationen spezialisiert. Beide haben anders als die großen, thematisch breiter aufgestellten Taschenbuch-Verlage ihren Programm-Umfang nicht reduziert, stellen aktuell mit 20 bzw. 21 Titel sogar ein besonders umfängliches Novitätenpaket an die Rampe und führen damit das Auslieferungsranking August an (s. Tabelle am Ende des Beitrags).

Sie gleichen damit die weiterhin bestehende Zurückhaltung der großen, monatlich ausliefernden Verlage etwas aus. Die aktuellen Kennzahlen: