Ein russischer Insider packt aus

In „L’engrenage“ (dt. Das Räderwerk) versucht der ehemalige russische Geheimagent Sergueï Jirnov eine Erklärung für die russische Politik und den Krieg in der Ukraine zu finden. Das bei Albin Michel erschienene Buch landet in dieser Woche auf Platz 3 der französischen Sachbuch-Bestsellerliste.

Jirnov lebt bereits seit 2001 im französischen Exil und tritt seitdem als Russland-Experte in zahlreichen französischen TV-Sendungen auf. Dass er tatsächlich ein Experte ist, zeigt sein Lebenslauf: 1984, und damit im selben Jahr wie der russische Präsident Wladimir Putin, begann Jirnov seine Ausbildung zum Spion beim sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienst KGB. Seine Zeit als sowjetischer Spion hat Jirnov in seinem Buch „L’éclaireur“ (Nimrod; dt. Der Kundschafter) beschrieben.

In den 1990er Jahren kam es zum Bruch mit dem Geheimdienst: Jirnov verklagte den KGB, weil dieser ihm ein Spionagediplom nicht ausgestellt hatte. Russland verfolgte ihn daraufhin wegen der Offenlegung von Staatsgeheimnissen im Internet. Aus diesem Grund flüchtete Jirnov 2001 dann ins französische Exil.

Jirnov kennt den russischen Spionage-Apparat und dessen Gesichter gut: „Ich bin Wladimir Putin in meinem Leben mehrmals über den Weg gelaufen. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser unscheinbare Mann eines Tages die höchste Macht erlangen würde“, heißt es im Klappentext von „L’engrenage“. In seinem Buch will er jetzt erklären, wie das System Putin funktioniert. Sergueï Jirnov „lässt uns hinter die Kulissen der wahren Macht blicken“, so sein französischer Verlag.