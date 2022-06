Romance-Label Lyx geht auf Pop-up-Tour

Mit seiner auf New Adult, Fantasy und Romance spezialisierten Marke Lyx feiert Bastei Lübbe immer wieder Bestseller-Erfolge, aktuell besonders geballt. Jetzt bringt das Medienhaus ein neues Eventkonzept für das 2016 von Egmont übernommene Label an den Start: Vom 19. Juli bis zum 4. August 2022 richtet Lyx eine erste Pop-up-Tour durch Deutschland aus. Dabei schickt der Verlag seine Bestseller-Autorinnen auf die Reise in deutsche Großstädte und eröffnet dort Pop-up-Stores im „Lyx-Design“.

Damit setze man ein „völlig neues Veranstaltungsformat um“, jubelt Programmvorstand Simon Decot. Von Lesungen, Messen und Conventions wissen man, wie sehr Leser die Begegnung mit ihren Lieblingsautoren schätzen. Nun wolle man „einen Schritt weitergehen und diese besonderen gemeinsamen Momente in einer kompletten Lyx-Welt erlebbar machen“.

Die Details:

In Köln, Hamburg, Berlin, Würzburg und München kreiert der Verlag für je einen Tag eine „Lyx-Erlebniswelt“ mit Signierstunden, exklusiven Abendveranstaltungen und Pop-up-Stores im Lyx-Design.

Jeden Tour-Stopp begleiten vier New-Adult-Autorinnen, darunter unter anderem die SPIEGEL-Bestsellerautorinnen Mona Kasten, Laura Kneidl, Bianca Iosivoni, Sarah Sprinz sowie viele weitere New-Adult-Stimmen. Die Besetzung der Autorinnen wechselt von Stadt zu Stadt.

In den Pop-up-Stores soll es „kreative Fotospots" und „exklusives Pop-up-Tour-Merchandise" geben. Die Pop-up-Stores sind an den jeweiligen Tour-Terminen von 10-18 Uhr geöffnet.

Der Buchverkauf in den Pop-up-Stores erfolgt über die Handelspartner Dussmann (Berlin), Hugendubel (München und Würzburg) und Thalia (Hamburg und Köln).

Tickets für die Signierstunden und die Abendevents sind kostenlos. Weitere Informationen dazu gibt es auf auf der Landingpage zur Pop-up-Tour.

Die Termine und Autorinnen im Überblick: