Duncker & Humblot übernimmt Lehrbuchprogramm

Verlage

Auf dem Markt mit wissenschaftlicher Literatur gibt es eine Veränderung: Mit dem Jahreswechsel hat der Berliner Verlag Duncker & Humblot das Lehrbuchprogramm im Bereich Recht, Wirtschaft und Steuern des Berliner Fachverlags Ewald von Kleist (EvK) übernommen.

Die bisher im EvK Verlag erschienene Lehrbuchreihe „Leicht gemacht“ bietet in zwei Serien Standardwissen, Einführungs- und Überblicksdarstellungen im Bereich Steuern/Rechnungswesen (Blaue Serie) und der Rechtswissenschaft (Gelbe Serie) und richtet sich an Haupt- und Nebenfachstudierende sowie an Auszubildende. Die von Wissenschaftlern und Praktikern herausgegebenen Bücher hätten sich in der Vergangenheit zu Standardwerken und Klassikern entwickelt, betont Duncker & Humblot.

Anlass für die Übergabe ist ein Generationenwechsel, wie Helwig Hassenpflug, Mitbegründer und bisheriger Leiter des Ewald von Kleist Verlags betont. „Die Entwicklung zeigt, dass Duncker & Humblot sich in den letzten Jahren zu einer guten neuen Heimat für das Programm entwickelt hat“, so seine Einschätzung.

Andreas Reckwerth, Verlagsdirektor bei Duncker & Humblot und Sprecher der Interessengruppe (IG) Wissenschaftliche Bibliotheken im Börsenverein, sieht in dem Zukauf die konsequente Fortsetzung eines Expansionskurses: „Wir freuen uns, den bestens eingeführten Serien des Ewald von Kleist Verlags eine neue verlegerische Heimat geben zu dürfen. Die Akquisition folgt unserer seit 2019 eingeschlagenen Erweiterungsstrategie und ergänzt unser Portfolio im Lehr- und Praxisbereich passgenau. Mit der Überführung in digitale Ausgabeformate und Geschäftsmodelle werden wir weitere Potenziale des EvK-Programms erschließen.“