Österreichischer Buchgroßhändler ist insolvent

Logistik

Der österreichische Buchgroßhändler Medienlogistik Pichler-ÖBZ ist insolvent. Der Kreditschutzverband KSV1870 habe mitgeteilt, dass das Unternehmen die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt habe, wie österreichische Medien übereinstimmend berichten.

„Durch den kurzfristigen Austritt unserer beiden größten Verlagskunden sind wir leider gezwungen, heute ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anzumelden, um die Fortsetzung des Betriebes unter bestmöglicher Wahrung der Gläubigerinteressen zu gewährleisten“, zitiert der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) den Medienlogistik-Geschäftsführer Franz Lintner. Bis zur Verfahrenseröffnung werden keine weiteren Umsätze getätigt: „Sobald das Sanierungsverfahren eröffnet ist, werden wir nochmals informieren und – Zustimmung vorausgesetzt – die Auslieferung der Verlagsprodukte uneingeschränkt fortsetzen“, heißt es weiter. Mit der Verfahrenseröffnung wird noch in dieser Woche gerechnet.

Der Buchgroßhändler mit Sitz in Wiener Neudorf in Niederösterreich ist Österreichs zweitgrößtes Buchlogistik-Unternehmen. Betreut werden rund 130 Verlage, es werden nach eigenen Angaben ca. 8 Mio Bücher jährlich ausgeliefert. Zu den betreuten Verlage gehören neben einer Reihe von Kleinverlagen auch einige größere Häuser, u.a. Klett, Kosmos, Westermann, Knesebeck oder Delius Klasing. Die gesamte Liste der Verlage ist hier zu finden. Aktuell ist nicht bekannt, wer die beiden Verlagskunden sind, auf die sich Lintner in seiner Erklärung bezieht.

Laut Angaben des Kreditschutzverbandes sind 44 Dienstnehmer und ca. 80 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf 10,3 Mio Euro.

Erste Restrukturierungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Das insolvente Unternehmen beabsichtigt den Sanierungsplan aus den Erträgen des redimensionierten Geschäftsbetriebs zu finanzieren. „Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin tatsächlich aufrechterhalten werden können“, so Jürgen Gebauer vom KSV1870.