Schritt für Schritt zulegen in Linz

Handel

Zug um Zug wachsen, wenn es passt: 2018 hat Melanie Hofinger (26) in Linz die Veritas Buch- und Kunsthandlung (240 qm) von der Cornelsen-Tochter Veritas Verlag gekauft. Im September 2019 eröffnete sie dann die auf Schul- und Schreibwaren konzentrierte Zweigstelle Meritas (130 qm) im Stadtteil Solar City. Jetzt kommt die Buchhandlung Neugebauer (130 qm) hinzu, der dritte Standort in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz (205.000 Einwohner).

Gekauft hat Hofinger die Buchhandlung von Walter Neugebauer (66), der mit der Übergabe seine Nachfolge regelt. Die Buchhändlerin wird das Geschäft (Schwerpunkte: allgemeines Sortiment, Geschichte und Fachbuch) mit den 4 Mitarbeitern unter dem in der Stadt eingeführten Namen weiter betreiben. Walter Neugebauer, seit 1974 als Buchhändler aktiv, verabschiedet sich vorerst noch nicht in den Ruhestand, sondern bleibt in der Buchhandlung an Bord, um die Übergangsphase mitzugestalten.