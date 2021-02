Dorling Kindersley übernimmt Matthaes als Imprint

Verlage

Der Verlag Dorling Kindersley übernimmt ab sofort das Buchprogramm vom Stuttgarter Matthaes Verlag als Imprint.

Der Matthaes Buchverlag führt kulinarische Bücher im Premiumsegment. Als Zielgruppe für die Bücher von Spitzenköchen werden neben dem Fachpublikum vor allem ambitionierte Hobbyköche beschrieben, „die sich für aktuelle Trends der Koch-Avantgarde interessieren“.

Bruni Thiemeyer, die seit über 20 Jahren das Buchprogramm des Matthaes Verlags gestaltet, wird auch weiterhin für das Programm verantwortlich sein. Monika Schlitzer, Verlegerin und Geschäftsführerin des DK Verlags Dorling Kindersley: „Bruni Thiemeyer weiß, welche Themen und Trends die Kochszene in den nächsten Jahren beschäftigen werden und ist mit innovativen Köchen hervorragend vernetzt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr und bin stolz darauf, dass dieses hochkarätige Programm in Zukunft von uns vertrieben wird.“

„Sowohl Matthaes als auch der DK Verlag Dorling Kindersley werden in ihrem Markenkern, der programmatischen Ausrichtung und der Zielgruppenansprache eigenständig arbeiten, beide werden sich jedoch gegenseitig befruchten“, so Schlitzer. „Wo es sinnvoll ist, wird es (…) eine Osmose geben. Dann werden wir Geheimnisse aus der Spitzengastronomie auch für die Köche am heimischen Herd zugänglich machen.“