Verlage Olivia und Tietge schließen sich zusammen

Der 2011 gegründete Münchner Olivia Verlag hat in Offenburg eine neue Heimat gefunden. Der auf Koch- und Kinderbücher spezialisierte Verlag aus dem Münchner Westen wird künftig als Imprint des Offenburger Verlags Tietge fortgeführt. Der Offenburger Verlag übernimmt dazu den Buchbestand und die Rechte an insgesamt 16 Titeln. Mit dem Zusammenschluss endet auch die Zusammenarbeit der Münchner mit der Edel Verlagsgruppe, die bisher den Vertrieb der Olivia-Bücher übernommen hatte. Den Vertrieb wird zunächst Tietge selbst übernehmen.

Stichtag für den Zusammenschluss ist der 1. April, über die finanziellen Aspekte des Deals haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Der Olivia Verlag bleibt jedoch als Marke bestehen. Die Produktion weiterer Kochbücher unter dem Dach des Olivia Verlags ist schon in Planung. Der Gründer des Olivia Verlags, Michael Albrecht, wird daher künftig auch als Berater für den Tietge Verlag tätig.

Verleger Ulf Tietge sieht in dem Zukauf „perfekte Ergänzung für unseren jungen Kulinarik-Verlag.“ Der wurde 2015 gegründet und ist Teil der Medienmanufaktur Team Tietge, die mit rund 40 Mitarbeitern in der alten Seifenfabrik Offenburgs residiert.

Der 2011 in München gegründete Olivia Verlag machte sich in seinen ersten Jahren vor allem einen Namen mit Kochbüchern für Kinder und die ganze Familie. Seit 2018 spielt der Olivia Verlag mit dem ambitionierten Kochbuch Die ganze Kuh und den Folgetiteln Das ganze Huhn und Das ganze Schwein von Steffen Kimmig in der ersten Liga der Kochliteratur in Deutschland, Österreich und der Schweiz.