DK Verlag: Kathrin Janke übernimmt Verkaufsleitung Nord

Personalia

Kathrin Janke, seit 2014 im Vertrieb des DK Verlags aktiv, übernimmt dort zum 1. Januar 2024 die Verkaufsleitung Nord. Sie tritt die Nachfolge von Elisabeth Feige an, die sich nach 44 Jahren in der Branche – u.a. mit Stationen bei Weltbild und der Mayerschen Buchhandlung sowie fast 15 Jahren bei DK – in den Ruhestand verabschiedet.

„Wir bedanken uns sehr bei Elisabeth Feige, die in ihrer Zeit bei DK mit viel Herzblut und Engagement ihre Kund*innen, unterstützt durch das Außendienst-Team, für das DK-Programm begeistert hat“, sagt Barbara Thieme, Leitung Vertrieb & Marketing.

Ihre Nachfolgerin Kathrin Janke hat Stationen bei der Collection Rolf Heyne, dem Allitera Verlag und arsEdition in ihrer Vita stehen, bevor sie zu DK kam. Dort habe sie hat lange zusammen mit Elisabeth Feige Kunden betreut und sei von dieser systematisch in die neuen Aufgaben eingeführt worden.