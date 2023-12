»Spätlese« à la Buchhandlung Backhaus

Einmal in der Woche schließt Martin Schwoll am Ende des Arbeitstages die Türen seiner Buchhandlung Backhaus hinter sich, lässt aber eine Gruppe von Menschen darin allein. Und wenn er dann nach einigen Stunden zurückkehrt, ist die Quirligkeit des frühen Abends verschwunden und einer gewissen Ruhe gewichen. Bücher hätten eben diese Wirkung, sagt Schwoll. Was er in seiner Filiale in der Aachener Jakobstraße besonders intensiv macht, ist natürlich nicht neu im Buchhandel: Er lässt Kundinnen und Kunden nach Ladenschluss weiter stöbern, ganz ungezwungen und frei. Vor allem aber ungestört, denn aus dem Team der Buchhandlung ist dann niemand mehr da.