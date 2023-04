Dirk Kowalewski wird Chief Operating Officer bei CPI

Personalia

Seit Anfang April ist Dirk Kowalewski in seiner neuen Rolle als Chief Operating Officer (COO) für die operative Steuerung der deutschen Buchdruckgruppe CPI mit ihren vier Standorten in Leck, Ulm, Erfurt und Pohořelice verantwortlich. Er berichtet an den CPI-CEO, Chris Malley.

„Mit Dirk Kowalewski gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der aufgrund seiner herausragenden Expertise das Druckgeschäft sehr gut kennt. Daher sind wir überzeugt, dass er die richtigen Weichen stellen wird, um das Kerngeschäft von CPI auf seinem Weg in die Zukunft voranzutreiben“, so Malley.

Kowalewski kommt von der Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe, für die er zuletzt als Geschäftsführer tätig war. Der studierte Maschinenbauingenieur mit einem Masterabschluss in Arbeits- und Organisationspsychologie verfügt über ein langjähriges und breites Spektrum an Führungserfahrung in der Druck- und Verlagsbranche und arbeitete für Druckereien wie Krögers Buch- und Verlagsdruckerei sowie der Eversfrank Gruppe Meldorf.