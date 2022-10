Digitales Lesen bleibt gefragt

Der E-Book-Markt in den buchhändlerischen Online-Shops wächst – trotz bereits hoher Vorjahreswerte. Bis auf eine Ausnahme im Mai (hier hatte Lucinda Rileys „Die verschwundene Schwester“ im Vorjahr für ein deutliches Plus gesorgt, das in diesem Jahr nicht erreicht werden konnte), lagen alle Monate deutlich im Plus (s. Grafik) Es zeigt: Die mit dem Beginn der Pandemie angezogene E-Book-Nachfrage war nicht nur ein Lockdown-Trend. Allen voran in den vergangenen Sommermonaten wurden mehr E-Books gekauft, während zeitgleich weniger gedruckte Bücher über den Ladentisch gingen. Das Umsatzminus im Print wird das Digitalgeschäft jedoch nicht ausgleichen können.