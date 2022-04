Jens Klingelhöfer: »Ein spannender Wachstumsmarkt«

Der Digital-Publishing-Dienstleister Bookwire vermeldet für das Geschäftsjahr 2021 zweistellige Zuwächse. Im buchreport-Interview erklärt Geschäftsführer Jens Klingelhöfer die Entwicklungen auf dem internationalen E-Book- und Audio-Markt.

Entwickelt sich das E-Book-Geschäft zum reifen Markt, der nicht mehr wesentlich wächst?

Wir begleiten den E-Book-Markt seit 2010, seitdem hat es immer wieder Schwankungen gegeben. Die ersten Jahre war das Wachstum sehr stark, dann ist die Kurve etwas abgeflacht. Aktuell wächst der Markt nicht mehr so stark, was vor allem an der Pandemie liegt. 2020 konnten wir einen enormen Aufschwung beobachten. Dass wir aber weiter ein kleines Wachstum verzeichnen, sollte positiv stimmen, denn es zeigt, dass das erste Pandemiejahr kein Ausreißer war, wir fallen nicht wieder auf das Niveau der Jahre zuvor zurück. Generell ist der deutsche Markt aber bereits eher reif, daher rechnen wir auch ohne größere Veränderungen am Markt nicht mit sprunghaftem Wachstum.