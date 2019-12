»Das Geschenk« von Sebastian Fitzek ist SPIEGEL-Jahresbestseller 2019

Bücher und Autoren

Der Berliner Sebastian Fitzek (48) ist nicht nur der führende deutsche Thriller-Autor, sondern hat mit seiner jüngsten Psycho-Story „Das Geschenk“ nach „Der Insasse“ 2018 zum zweiten Mal in Serie den SPIEGEL-Jahresbestseller geschrieben. Das 386-Seiten-Buch ist der meistverkaufte Hardcover-Roman des Jahres 2019. Im Mittelpunkt steht ein Analphabet, dem ein verängstigtes Mädchen aus einem Auto einen Zettel hinhält. Auf der Suche nach ihr beginnt eine Irrfahrt.

Der erst Ende Oktober erschienene Fitzek-Titel „Das Geschenk“ hatte sich bereits zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts als Favorit herauskristallisiert, obwohl die Hauptwettbewerber schon seit März hatten Anlauf nehmen können, um aufs Treppchen zu kommen. Der biographische Roman „Herkunft“ von Saša Stanišiċ hatte zudem im Herbst von der Verleihung des Deutschen Buchpreises profitiert. Die danach noch einmal deutlich anziehenden Verkäufe verhalfen ihm auf Rang 2 der Jahresbestsellerliste. Ferdinand von Schirachs autobiografischer Erzählband „Kaffee und Zigaretten“ erreichte Platz 3.

Damit wird die SPIEGEL-Jahresbestsellerliste zum zweiten Mal in Folge von drei deutschsprachigen Autoren angeführt. 2018 hatte Fitzek zusammen mit Frank Schätzing und Dörte Hansen an der Spitze des Rankings gestanden. 2017 war die Norwegerin Maja Lunde („Die Geschichte der Bienen“) die Nr. 1 und 2016 Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling.

Im Sachbuch-Hardcover hat sich der deutsch-niederländische Wissenschaftsautor Bas Kast mit „Der Ernährungskompass“ an die Spitze gesetzt. Der Autor hat darin zahlreiche Alters- und Ernährungsstudien mit Blick auf gesunde, lebensverlängernde Kost ausgewertet. Rang 2 bei den Sachtiteln belegt das letzte Buch des 2018 gestorbenen britischen Physikers Stephen Hawking: „Kurze Antworten auf große Fragen“. Die Erinnerungen der früheren First Lady Michelle Obama „Becoming“, im vergangenen Jahr auf Rang 1, erreicht in der aktuellen Jahresbestsellerliste Platz 3. Alle drei Titel sind bereits Anfang 2018 erschienen.

Bibliografie der SPIEGEL-Jahresbestseller 2019:

Belletristik

Sebastian Fitzek: Das Geschenk (Droemer), 22,99 Euro Saša Stanišiċ: Herkunft (Luchterhand), 22 Euro Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten (Luchterhand), 20 Euro

Sachbuch

buchreport.spezial Jahresbestseller 2019

Die Listen werden ausführlich im buchreport.spezial Jahresbestseller 2019 analysiert. Themen darin:

Fünf Variationen von Liebe und Leben

Daniela Krien hat 2019 einen Überraschungserfolg gelandet. Empfehlungen im Handel und positives Medienecho haben geholfen.

Romy Hausmann hat das bestverkaufte Thriller-Debüt 2019 vorgelegt. „Liebes Kind“ erreicht einen Top-Platz in der Paperback Belletristik.

Fernsehauftritte von Buchautoren sorgen für Bestsellernachfrage. Wie „Markus Lanz“ mit Verlagen arbeitet, erklärt Markus Heidemanns.

John Streleckys „Café“ verkauft sich von Jahr zu Jahr noch besser. Thrillerautor Sebastian Fitzek liefert den umsatzstärksten Titel.

Hardcover Belletristik (Top 100)

Hardcover Sachbuch (Top 100)

Paperback Belletristik (Top 40)

Paperback Sachbuch (Top 40)

Taschenbuch Belletristik (Top 100)

Taschenbuch Sachbuch (Top 100)

Wirtschaft & Management (Top 40)

Ratgeber (jeweils Top 20 der Kategorien Essen & Trinken | Natur & Tiere | Hobby & Kreativität | Gesundheit)

Comic & Manga (jeweils Top 20)

Kinder- & Jugendbuch (jeweils Top 20 der Kategorien Bilderbuch | Kinderbuch | Sachbuch | Jugendbuch)

Hörbuch (jeweils Top 20 der Kategorien Hörbuch Erwachsene | Hörbuch Kinder/Jugendliche)

DVD (jeweils Top 20 der Kategorien Spielfilme | TV & Hobby)

