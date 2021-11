Zweiter Coup der Child-Brüder

Bücher und Autoren

Der Bestsellerautor Lee Child und sein jüngerer Bruder Andrew Child knüpfen in den USA und Großbritannien gemeinsam an ihre Bestsellerlinie an. Ihr neuer Thriller aus der „Jack Reacher“-Reihe „Better Off Dead“ steigt auf dem 2. Platz der US-Liste ein und sichert sich die Spitzenposition bei den Briten. Darin widmet sich der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher seltsamen Vorkommnissen in und um einen verlassenen Ort in Arizona.

Im November 2020 war mit „The Sentinel“ der erste Titel des unter Pseudonymen schreibenden Zweiergespanns erschienen und punktete wie gewohnt im anglophonen Sprachraum. Hintergrund der Kollaboration: Der 1968 geborene Andrew Child soll den 67-jährigen Lee Child als Schriftsteller langfristig ablösen.

In Deutschland liegen die beiden Koproduktionen noch nicht beim Hausverlag Blanvalet vor. Dort erschienen zuletzt im Juli „Der Spezialist“ und „Der Bluthund“, die wie üblich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste landeten.

Der letzte Band von Lee Child ohne seinen Bruder ist bei Blanvalet für Herbst 2022 vorgesehen, ab 2023 gibt es Andrew Child dann auch hierzulande zu lesen.

Neben der Belletristik-Bestsellerliste verändert sich in den USA vor allem auch die Rangordnung der Sachbuchliste: Über die Hälfte der Titel sind Neueinsteiger. Darunter befindet sich mit „Renegades“ auch der Gesprächsband von Barack Obama und Bruce Springsteen, der in Deutschland bei Penguin erschienen ist und aktuell auf Platz 4 liegt.

Zu den internationalen Bestsellerlisten geht es hier.