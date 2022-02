Claudia Vollmer neu im Produktmanagement bei Schweitzer Fachinformationen

Personalia

Claudia Vollmer unterstützt das Team Produktmanagement im Support für das Schweitzer Mediacenter und den Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst.

Nach dem Abschluss des Bachelors in Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Hamburg hatte Vollmer eine Ausbildung zur Buchhändlerin abgeschlossen. Vor dem Wechsel zu Schweitzer in den Fachbuchhandel arbeitete sie mehrere Jahre im allgemeinen Sortiment.

„Neben dem rasant wachsenden Anteil der digitalen Verlagsprodukte sind auch unsere eigenen Services und Online-Lösung immer mehr in den Fokus unserer strategischen Ausrichtung gerückt. Dazu braucht es ein starkes Team im Hintergrund, das sich allen Fragen und dem Feedback unsere Nutzerinnen und Nutzer vollumfänglich widmen kann. Mit Claudia Vollmer können wir diese Stärke weiter ausbauen.“ so Philipp Neie, Geschäftsführer von Schweitzer Fachinformationen.