Bedey & Thoms Media übernimmt Verlagsservice für steinbach sprechende bücher

Verlage

Die Bedey und Thoms Media hat zum Jahreswechsel den Verlagsservice für den Hörbuchverlag steinbach sprechende bücher übernommen. Die Verlagsgruppe mit Sitz in Hamburg und Frankfurt beherbergt siebzehn Imprints mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ergänzt ihre Expertise nun um den Bereich Hörbuch.

Innerhalb der Bedey und Thoms Media werden Björn Bedey und Sarah Schwerdtfeger für steinbach sprechende bücher verantwortlich sein. Steinbach sprechende bücher, 1978 als schumm sprechende bücher gegründet, ist der älteste Hörbuchverlag Deutschlands.

Seit 2016 arbeitet das Unternehmen in enger Kooperation mit dem dänischen Verlagshaus Saga Egmont zusammen. Peter Bosnic, der die Verlagsgeschäfte insgesamt achtzehn Jahre lang geleitet hat, wendet sich neuen Herausforderungen zu. „Ich werde unter anderem im Bereich der Qualitätssicherung von Hörbüchern arbeiten, kehre dem Hörbuch also nicht komplett den Rücken“, so Bosnic.

Peter Bosnics bisherige Mitarbeiterin Sabrina Emrich betreut die Übergabe noch bis April und wird danach als freiberufliche Lektorin tätig sein.