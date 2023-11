Bedey & Thoms starten mit »Der fantastische Buchladen«

Buchhandel, Verlage

Im Frankfurter Haus des Buches eröffnet im kommenden Jahr die neue Buchhandlung „Der fantastische Buchladen“. Hinter der Neugründung steckt ein branchenbekanntes Team: Sandra Thoms (Foto) und Björn Bedey vom Verlag Bedey & Thomas Media haben sich zusammengetan mit dem Verleger Sven Nieder (Kraterleuchten-Imprint Eifelbildverlag mit SItz in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Daun) und dem Arzt und Autor Jannis Radeleff. Gemeinsam gründeten die das Unternehmen Calliope Media, unter dessen Dach die neue Buchhandlung an der Berliner Straße (sozusagen die „Rückseite“ des Haus des Buches) entstehen soll.

Thoms hatte zuvor Büroräume im Haus des Buches gemietet, zieht nun aber in ein leerstehendes Ladenlokal, in dem bisher die Kulturstiftung Crespo Foundation untergebracht war. Damit verbindet sie Verlagsraum und Buchhandlung an einem Ort.

Die Eröffnung ist für den 6. Januar geplant, das Programm soll vor allem den Büchern aus unabhängigen Verlagen Raum geben, „phantastische Bücher“, wie es heißt. Neben Krimi- und Romance-Titeln ist auch eine Abteilung für regionale Themen mit Frankfurt-Bezug geplant.

Die neue Calliope Media hat allerdings auch noch andere Pläne: Sie soll ein Netzwerk unabhängiger Buchhandlungen bilden, um Sichtbarkeit für eben solche unabhängigen Verlage zu bieten. Denkbar sei, so Thoms gegenüber buchreport, dass das neue Unternehmen auch als Dienstleister für andere Verlage auftritt, die zusätzlich zur Verlagsarbeit auch eigene Verlags-Buchhandlungen einrichten wollen. In welchem Umfang Calliope Media dann tätig werde, werde im Einzelfall entschieden.

Noch eine Facette spielt hinein: Die Neugründung wird mit der Buchsuchmaschine Skoutz und deren Gründerinnen Kay Noa und Lilly Labord, kooperieren. Mit den beiden Selfpublisherinnen an Bord sollen die Möglichkeiten ausgelotet werden, auch Selfpublishing einen Weg in den Buchhandel zu ermöglichen. Genau dieses Thema ist ja ein Dauerbrenner im Bereich der Selbstverleger.

Im Internet: www.fantastischer-buchladen.de