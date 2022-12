Ein Weihnachtsbuchladen poppt auf

Ein Buchladen im Haus des Buches: Am 2. Adventswochenende hat die Verlagsgruppe Bedey & Thoms Media erstmals einen Pop-up-Store im Haus des Buches, dem Sitz des Börsenvereins in Frankfurt am Main, eröffnet. Im „Kleinen Weihnachtsbuchladen“ wurde ein Sortiment ausgewählter Bücher vor allem kleinerer Verlage aus den Genres Kinderbuch, Fantasy, Krimi, Literatur und Romance angeboten.