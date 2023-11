Österreich: Shortlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres

Bücher und Autoren

Was Deutschland der Deutsche Sachbuchpreis ist, heißt in Österreich Wissenschaftsbuch des Jahres. Dessen Wahl geht nun in die Publikumsabstimmung, die bis zum 9. Januar läuft.

Dafür hat eine Fachjury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, Forschung, des Wissenschaftsjournalismus, von Büchereien und des Buchhandels 20 Shortlist-Nominierungen vorgenommen. Beim Bereich Junior-Wissen war zusätzlich eine Kinderjury beteiligt.

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek betont: „Die Aktion ist eine wichtige Säule der Wissenschaftskommunikation des BMBWF und es freut mich, dass diesmal besonders viele österreichische Autorinnen und Autoren sowie Verlage vertreten sind“.

In vier Kategorien stehen diesmal folgende Bücher zur Wahl:

Geistes- / Sozial- / Kulturwissenschaften

Helena Barop: Der große Rausch. Warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte

vom 19. Jahrhundert bis heute, Siedler

vom 19. Jahrhundert bis heute, Siedler Christopher Blattman: Warum wir Kriege führen. Und wie wir sie beenden können, Ch. Links

Peter Eigner: Die Wittgensteins. Geschichte einer unglaublich reichen Familie, Molden

Roman Köster: Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit, C.H.Beck

Jens Wietschorke: Wien – Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde, Reclam

Medizin / Biologie

Daniela Angetter-Pfeiffer: Als die Dummheit die Forschung erschlug. Die schwierige

Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin, Amalthea

Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin, Amalthea Lewis Dartnell: Being Human. Wie unser Körper Weltgeschichte schrieb, Aufbau

Lisa Feldman Barrett: Wie Gefühle entstehen. Eine neue Sicht auf unsere Emotionen, Rowohlt

Siddhartha Mukherjee: Das Lied der Zelle. Wie die Biologie die Medizin revolutioniert –

Medizinischer Fortschritt und die Neue Mensch, Ullstein

Max Nieuwdorp: Achtung, Hormone. Alles über die Botenstoffe, die unser Leben lenken,

Hoffmann und Campe

Naturwissenschaft / Technik

Marco Di Domenico: Das Brevier der Verwandlungen. Metamorphosen im Tierreich, Folio

Hans Egger: Ostalpen-Saga. Die Biographie eines Gebirges, Anton Pustet

Jonathan B. Losos: Von der Savanne aufs Sofa. Eine Evolutionsgeschichte der Katze, Hanser

Helga Nowotny: Die KI sei mit euch. Macht, Illusion und Kontrolle algorithmischer Vorhersage,

Matthes & Seitz

Matthes & Seitz Angela Stöger: Elefanten. Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander, Brandstätter

Junior-Wissensbücher

Sven Völker: Eine Million Punkte, Helvetiq

Katharina von der Gathen/Anke Kuhl: Radieschen von unten. Das bunte Buch über den Tod für

neugierige Kinder, Klett Kinderbuch

neugierige Kinder, Klett Kinderbuch Christoph Drösser/Nora Coenenberg: Wir mussten flüchten. Was es bedeutet, die Heimat zu

verlassen und irgendwo neu anzufangen, Gabriel

verlassen und irgendwo neu anzufangen, Gabriel Fabienne Meyer/Sibylle Wulff/Martina Leykamm: Wie rettet man Kunst?, Karl Rauch

Andrea Grill/Sandra Neuditschko: Bio-Diversi-Was?, Leykam

