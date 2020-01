Christian Rapp tritt Herstellungsleitung bei Loewe an

Aus den Unternehmen

Christian Rapp hat zum 1. Januar die Herstellungsleitung des Loewe Verlags übernommen. Rapp war bis 2008 in verschiedenen Positionen bei der Unternehmensgruppe C.H. Beck tätig, zuletzt als Herstellungsleiter. Danach leitete er viele Jahre lang die Herstellungsabteilung bei dtv in München. Bei Loewe tritt er nun die Nachfolge von Sebastian Runow an.