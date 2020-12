Christian Keßler dockt bei Bookwire an

Personalia

Verstärkung für den Digitaldistributor Bookwire: Christian Keßler ist ab sofort als Senior Business Manager Audio mitverantwortlich für den Ausbau des Audiobereichs in der DACH-Region.

Keßler, der auf rund 20 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Musikbranche zurückblickt, berichtet direkt an John Ruhrmann, Managing Director, und Videl Bar-Kar, Global Head of Audio, und wird das Geschäftsfeld rund um Audiobooks und Podcasts leitend weiterentwickeln. In dieser Funktion ist Keßler Bookwire-Ansprechpartner für alle Audioplattformen, -verlage und weitere -partner in der DACH-Region. Neue Business-Modelle wird Keßler eng vernetzt mit dem Business Development von Bookwire sowie den weiteren Fachabteilungen entwickeln.

Keßler kam als Quereinstieger über den Journalismus und die Leitung eines Record Stores in die Musikbranche. Seit dem Jahr 2000 führt er das Label „Poets Club Records“ sowie die „Edition Amandla“ in Kooperation mit Universal Music Publishing. Im Jahr 2003 gründete er seine eigene Beratungsagentur „CKP Consulting“, mit der er für internationale Marken diverser Branchen im Bereich Soundbranding tätig ist.