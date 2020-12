CH. Links: Christoph Links geht von Bord

Verlage

Abschied von CH. Links: Christoph Links wird den vor 31 Jahren von ihm mitgegründeten Verlag zum Jahreswechsel verlassen.

„Schließlich bringt der Jahreswechsel auch strukturelle und personelle Veränderungen für unseren Verlag“, schreibt Links in seiner digitalen Weihnachtspost aus dem CH. Links Verlag. Und weiter: „Nachdem wir vor einem Jahr aus der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg ins Aufbau Haus in Kreuzberg umgezogen sind und uns hier gut eingelebt haben, findet nun auch die firmenrechtliche Fusion mit dem Aufbau Verlag statt. Die Kollegen haben uns bereits im aktuellen Jahr tatkräftig unterstützt, weshalb wir uns auf eine noch engere Zusammenarbeit freuen. Das Programm und Profil des Ch. Links Verlages bleiben erhalten, auch die Ansprechpartner bleiben dieselben“.

Der Verleger, der CH. Links vor 31 Jahren als Autor gemeinsam mit Freunden gegründet hat, will sich nun „verstärkt dem Autorendasein“ zuwenden. „Im neuen Jahr werde ich mich vor allem der ostdeutschen Verlagsgeschichte widmen und an einem großen Sammelband der Historischen Kommission des Börsenvereins mitwirken“, schreibt Links. Der Aufbau Verlagsgruppe bleibe er „durch die Mitarbeit im Kuratorium der Stiftung Kommunikationsaufbau verbunden, die inzwischen Mehrheitseigentümerin der Aufbau Verlage ist, sodass deren Unabhängigkeit langfristig gesichert ist“.