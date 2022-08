Aufbau-Imprint More erscheint nun auch gedruckt

Verlage

Im September 2019 haben die Aufbau Verlage ihre digitalen Aktivitäten erweitert und ein neues E-Book-Label auf dem Markt gebracht: More – immer mit Liebe, das sich mit seinen Romance-Titeln an Leserinnen und Leser ab 30 Jahre wendet. Bisher sind über 200 Titel als E-Book erschienen von Autorinnen wie Claire Kingsley, Melanie Lane, Whitley Cox und Olivia Anderson.

Aufgrund des bisherigen Erfolges soll nun ab August das Printprogramm von More starten. „Wir wollen einen schönen Mix von deutschen und amerikanischen Autorinnen anbieten, die schon im E-Book fünfstellige Verkaufszahlen aufweisen.“, so Esther Madaler, Programmleiterin von More. Besonderer Wert soll auf eine hochwertige Ausstattung und auf die Auswahl von Titeln gelegt werden. Von August an werden jeweils 2 Titel im Monat erscheinen. Begleitet werden die Bücher von Kampagnen auf den Social-Media-Kanälen von Aufbau sowie durch Blogger-Aktionen.

Die ersten beiden Titel „Faking Mr Right“ und „Falling for my Enemy“ stammen aus der Feder von Claire Kingsley, der bisher erfolgreichsten Autorin bei More.