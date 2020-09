buchreport 50: Der Blick nach vorn

Okke Schlüter forscht über Innovationsmanagement. Wie innovativ die deutschen Buchverlage sind, lässt sich am „Innovationsmonitor Publishing“ ablesen. Dass es hierzulande nicht immer so schnell und agil voran geht, könnte eine Mentalitätsfrage sein. Und das liegt nicht am Ruf des Lands der Dichter und Denker. … mehr