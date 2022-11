Destatis: Buchläden verlieren mehr Umsatz

Markt

Der stationäre Buchhandel hat in den vergangenen Jahren mehr Umsatz verloren als andere Einzelhändler, so das Statistische Bundesamt (Destatis). Untersucht wurde, wie groß die Einbußen von typischerweise in Innenstädten vertretenen Ladengeschäften ausfallen, sei es u.a. durch die Online-Konkurrenz oder auch die Corona-Pandemie. Die Umsätze des Buchhandels lagen demnach in den ersten 9 Monaten 2022 preisbereinigt 21% niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Andere Branchen schneiden besser ab (s. Kasten).

Einzelhandels-Umsatzentwicklung nach Destatis Destatis hat für stationäre Ladengeschäfte verschiedener Branchen errechnet, um wie viel der Umsatz in den 9 Monaten Januar bis September 2022 preisbereinigt unter dem Vergleichszeitraum 2019 liegt: Bücher: –21,0%

Spielwaren: –17,5%

Bekleidung: –11,0%

Unterhaltungselektronik: –7,4%

Schuhe: –4,9% Eine Ausnahme mit +17,8% bildet der Einzelhandel mit Schmuck und Uhren. Quelle: Destatis

Das ist ein deutlich höherer Rückgang als ihn der buchreport-Umsatztrend auf Basis des Handelspanels von Media Control errechnet hat. Demnach hat der stationäre Buchhandel in den ersten 9 Monaten 2022 knapp 9% weniger als 2019 umgesetzt, allerdings gemildert durch Preissteigerungen. Aber auch preisbereinigt beträgt der Rückgang „nur“ 14% und nicht die von Destatis errechneten 21%.

Für die abweichenden Zahlen gibt es zwei mögliche Erklärungen:

Die Bundesstatistiker haben sich tatsächlich auf Innenstadthändler fokussiert, die bekanntlich mehr verloren haben als Händler in Stadtteil-Lagen.

Die Destatis-Stichprobe und -Methodik weichen erheblich von der detaillierten und umfassenden Erhebung des Media-Control-Handelspanels ab, wie die Bundesstatistiker auf buchreport-Anfrage erklären.