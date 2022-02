Online-Wachstum vermessen

Markt

Die online generierten Umsätze mit Büchern steigen zweistellig – da sind sich Marktanalysen einig. Die gemessene Entwicklung unterscheidet sich aber deutlich:

Verkaufszahlen: Im deutschen Buchhandelspanel von Media Control ist der Umsatz des Online-Handels mit physischen Buchmedien (inkl. Hörbücher, Kalender, Karten) 2021 um 33,3% gewachsen (wie bereits berichtet im buchre-port.express 4/2022). Das Panel umfasst die Daten von 6550 Verkaufsstellen mit ihren Online-Shops und auch das physische Geschäft von Amazon.

Innerhalb der BEVH-Umfrage ist der Buchbereich nach Autozubehör die am wenigsten dynamisch gewachsene Warengruppe im gesamten E-Commerce. Im Schnitt ist in der Untersuchung der E-Commerce mit Waren um 19% gewachsen. Auch vergleichbare Produktgruppen aus dem Unterhaltungs- und Freizeitsegment haben deutlich stärker zugelegt: Video & Musik auf Trägermedien und als Download (+18%), Spielwaren (+23,3%). Am stärksten zugelegt haben zuletzt von vergleichsweise niedrigem Niveau Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Drogerieartikel).