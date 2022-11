Hueber übernimmt den Hase und Igel Verlag

Aus den Unternehmen

Der Hueber Verlag freut sich mitteilen zu können, dass er zum 1. Januar 2023 sämtliche Geschäftsanteile der Hase und Igel Verlag GmbH, München, von Verlagsgründer Heinz-

Jürgen Valeske übernehmen wird.

Der Verlag wird als eigenständiges Unternehmen am bisherigen Standort unter der Geschäftsführung von Herrn Valeske fortgeführt. Der Hase und Igel Verlag ist ein 1995 gegründeter pädagogischer Fachverlag in den Bereichen Schule, Kindergarten und Lerntherapie. Sein Kompetenzschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Sprach- und Leseförderung. Qualität und Expertise starker Autorinnen und Autoren machen ihn unbestritten zur Nr. 1 im Bereich der Klassenlektüren.

Für den Hueber Verlag bietet der Erwerb von Hase und Igel wertvolle Synergien. „Das Portfolio ergänzt auf ideale Weise unser Verlagsprogramm, das wir künftig in über 60 Ländern gemeinsam anbieten können. Gleichzeitig profitiert Hueber von Hase und Igels starkem Schulvertrieb in Deutschland, da wir mit unseren DaZ-Lehrwerken verstärkt an staatlichen Schulen vertreten sind“, sagt Michaela Hueber, geschäftsführende Gesellschafterin, Hueber Verlag.

Für Heinz-Jürgen Valeske ist Hueber zur Fortführung und Bewahrung seines Lebenswerks genau die richtige Wahl. „Hueber ist mit seinen über 30 Sprachen und dem Schwerpunkt Deutsch eine Top-Adresse für das Lernen und Unterrichten von Sprachen. Der Verlag ist familiengeführt. Unsere Unternehmensphilosophien sind ähnlich und unser Haus kann von Huebers großem digitalen Know-how profitieren. Hase und Igel kommt in gute Hände“.

Gemeinsam mit Ihren Kooperationspartnern im In- und Ausland werden der Hueber und der Hase und Igel Verlag Sprache und damit Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben sowohl in der Ausgangssprache, wie auch in der Zweitsprache, mit pädagogisch wertvollen Materialien fördern.

Über den Hueber Verlag

Der Hueber Verlag gehört zu den marktführenden Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Lehr- und Lernmedien für das Lernen und Unterrichten von Sprachen. Unter dem Leitsatz „Mehr Freude an Sprachen“ umfasst das Portfolio mehr als 30 Sprachen, wobei ein Schwerpunkt auf der deutschen Sprache liegt. So entwickelt und vertreibt der Hueber Verlag seit 1955 die weltweit erfolgreichsten Lehrwerke für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Die aus 100 Jahren gewonnene didaktische Kompetenz wird ergänzt durch eine Spezialisierung auf moderne Methodik sowie ein stark wachsendes digitales

Angebot. Wichtigster Erfolgsbaustein sind die rund 130 engagierten Mitarbeiterenden am Stammsitz in München und in 60 Ländern, in 14 Vertriebsbüros und in vier Tochterfirmen weltweit.