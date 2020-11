Hueber Verlag und Edition bi:libri nehmen am bundesweiten Vorlesetag teil

Aus den Unternehmen

Am 20. November 2020 veranstalten die Initiatoren Stiftung Lesen, DIE ZEIT sowie Deutsche Bahn Stiftung gGmbH den Bundesweiten Vorlesetag mit dem Jahresmotto „Europa und die Welt“. Bei diesen Veranstaltungen können Vorleser*innen ihre kleinen Zuhörer*innen auf eine geografische und kulturelle Entdeckungsreise durch die Länder unserer Welt nehmen.

Der Hueber Verlag nimmt gemeinsam mit seinem Vertriebspartner Edition bi:libri am Bundesweiten Vorlesetag teil. Verlegerin Frau Dr. Kristy Koth und Lektorin Frau Josefine Bruckmoser werden per Video-Stream das komplette Kinderbuch der Novität „Bis zum anderen Ende der Welt“ als Tandem in den Sprachen Deutsch – Englisch vorlesen. Das Buch erzählt von glücklichen Flamingos, die herausfinden möchten, ob Sonne, Mond und Sterne woanders heller leuchten. Dafür fliegen sie bis zum anderen Ende der Welt.

Das Buch wird über den Vorlesetag hinaus eine Woche online unter www.hueber.de/handel zur Verfügung stehen. In dieser Zeit haben Buchhändler*innen die Möglichkeit, das Thema in ihren Onlineshop vorzustellen und parallel passende Büchertische anzubieten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Lesung des erfolgreichen zweisprachigen Kinderbuches sowohl den Leser*innen als auch dem Buchhandel einen Mehrwert anbieten können“, so Sylvia Tobias, Geschäftsführerin Marketing & Vertrieb.

Der Hueber Verlag bewirbt die Teilnahme auf mehreren Kanälen um dem Buchhandel eine größere Nachfrage zu schaffen.