Hueber Verlag kooperiert mit Cox Verlag

Aus den Unternehmen

Zum 01. Oktober arbeitet der Hueber Verlag mit dem Cox Verlag mitsamt Verlegerin und Autorin Solveig Ariane Prusko zusammen.

Dabei geht es um Geschichten der Buchreihe Emmi Cox: Die Protagonistin Emmi Cox ist ein abenteuerlustiges Kind mit großem Wissensdurst. Jungen und Mädchen finden besonders am Forschertagebuch Gefallen und identifizieren sich gern mit der selbstbewussten Hauptperson.

Im Mittelpunkt der Emmi-Cox-Reihe stehen Gewürze und Kräuter. Sie bilden den Ausgangspunkt für immer neue Abenteuer, im Zuge derer die Gewürzdetektivin Emmi nicht nur das Aussehen eines Gewürzes, sondern auch seinen Ursprung und damit verschiedene Länder der Erde, die Geschichte und die Verwendung eines Gewürzes erkundet. In „Emmi Cox – Nebel im Wacholder-Wald“ zum Beispiel wird es sehr mystisch. Emmi geht mit ihrem Opa in den Garten, um Wacholderbüsche anzuschauen. Sie folgt der Wacholderdrossel Juna und gelangt plötzlich in das spätmittelalterliche Deutschland. Im Wald trifft sie das Kräutermädchen Isandruth, das Emmi bei sich zu Hause aufnimmt. Sie weiß vieles über Wacholder! Aber was hat dieses Gewürz mit Ratten, Hexen und Dämonen zu tun und warum müssen die Beiden durch den Nebel im Wacholder-Wald fliehen? ….

Die zweisprachigen Bücher sind ab acht Jahren zum selbst Lesen in der jeweiligen Muttersprache (Deutsch – Englisch) angedacht. Jedes Buch kombiniert verschiedene Wissensgebiete, was vernetztes Lernen und damit fächerübergreifenden Einsatz in der Schule, im Nachmittagsmarkt oder zu Hause möglich macht.

Die Buchreihe von Emmi Cox zielt vor allem auf Kinder und Jugendliche, die mit offenen Augen und Ohren sowie Nasen und Zungen durch die Welt gehen, sie genießen und verstehen wollen.

„Die Zusammenarbeit mit dem Hueber Verlag ist für uns perfekt, denn Hueber ist sowohl national als auch international ein starker Verlag und ein idealer Partner für mehrsprachige Kinderbücher“, so Solveig Ariane Prusko, Verlegerin und Autorin Cox Verlag.