Buchclub von TikTok startet mit einem Klassiker

Die Video-Plattform TikTok will ihre ohnehin sehr engagierte Bücher-Community weiter aktivieren und hat dazu jetzt einen virtuellen Buchclub gestartet, der jeden Monat einen Titel ins Rampenlicht rücken soll. Zum Auftakt gibt es einen Klassiker fürs junge Buch-Publikum.

„BookTok“, die Bücher-Community auf der Video-Plattform TikTok, hat sich zu einem veritablen Verkaufsbooster für Bücher entwickelt. Vor allem in den USA und Großbritannien lässt sich das seit längerem beobachten, aber auch hierzulande kurbelt #BookTok, das auf fast 65 Mrd Aufrufe weltweit kommt und laut Unternehmen eine der aktivsten Communitys auf TikTok ist, den Verkauf (englischsprachiger) Bücher an.

TikTok selbst will den Trend jetzt verstärken und dazu einen virtuellen Buchclub gründen, in dem monatlich ein neuer Titel geteilt wird, über den sich die Nutzer dann gemeinsam austauschen (und so mehr Zeit auf der Plattform verbringen) sollen. Es wird auch einen #BookClub-Hub in der App geben.

Zum Auftakt des Buchclubs hat man sich einen Klassiker ausgesucht: Im Juli soll Jane Austens „Persuasion” (deutsch: „Überredung”) gelesen werden. Man habe erkannt, dass die #BookTok-Community eine Leidenschaft für Klassiker habe, heißt es dazu von TikTok. Jane Austen selbst hat sogar eine eigene Fangemeinde unter dem Hashtag #AustenTok mit mittlerweile 16,2 Mio Aufrufen. Zudem erscheint demnächst auch eine neue Netflix-Verfilmung von „Persuasion”.

Angeschoben werden soll der neue Buchclub auch von BookTokern, die ihre Gedanken während der Lektüre teilen. Am Monatsende werden sie dann gemeinsam eine Live-Diskussion über das jeweilige Buch des Monats moderieren.