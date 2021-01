Harenberg Kommunikation vermarktet »SPIEGEL Bestseller«

Bücher und Autoren, In eigener Sache, Marketing

Harenberg Kommunikation, zu der auch buchreport gehört, vermarktet ab sofort das Kulturmagazin „SPIEGEL Bestseller“. Das Magazin erscheint viermal im Jahr als Beilage im Nachrichten-Magazin „DER SPIEGEL”.



Harenberg Kommunikation ist seit 2007 ein Tochterunternehmen des SPIEGEL-Verlags und betreut bei „SPIEGEL Bestseller“ ab sofort die Marktsegmente Buchmarkt und Verlage, Musik, DVD, Kultur, Möbel, Wein und Tourismus. SPIEGEL Media, der Vermarktungsarm der SPIEGEL-Gruppe, konzentriert die eigenen Vermarktungsaktivitäten auf die Betreuung einzelner Markenartikler.

„Mit Harenberg Kommunikation haben wir für unser Kulturmagazin einen perfekten Partner gefunden, der vor allem mit seiner Branchenzeitschrift ‚buchreport’ seit fünf Jahrzehnten ein meinungsbildendes Fachmagazin für den deutschsprachigen Buchhandel herausgibt. Die Kolleginnen und Kollegen sind bestens in der Branche vernetzt und verfügen in den relevanten Märkten über eine umfangreiche Erfahrung in der Vermarktung,“ begründet André Pätzold, Leiter von SPIEGEL Media, die Entscheidung.

„SPIEGEL Bestseller“ erscheint 2021 zu den Buchmessen in Leipzig (Mai) und Frankfurt (Oktober) sowie im Frühjahr (März) und Winter (November), s. auch die Übersicht unten. Die SPIEGEL-Kulturredaktion informiert darin mit Rezensionen, Hintergrundgeschichten und Interviews über die wichtigsten Bücher, Filme und Musik. Im Mittelpunkt stehen die SPIEGEL-Bestsellerlisten. Diese werden seit 1971 von Harenberg Kommunikation im Auftrag des SPIEGEL in verschiedenen Kategorien ermittelt. Hier finden Sie die jeweils aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten.

Erscheiungstermine »SPIEGEL Bestseller« 2021

Ausgabe Erscheinungstermin Beilage in SPIEGEL-Ausgabe 01/2021 13.03.2021 11/2021 02/2021 22.05.2021 21/2021 03/2021 16.10.2021 42/2021 04/2021 27.11.2021 48/2021

Ansprechpartner für die Vermarktung sind