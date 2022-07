Zusammen auf Augenhöhe

Bücher und Autoren

Eltern sprechen längst nicht mehr über die Frage, ob Kinder Internet und Technik nutzen. Sondern wie. Die Begleitung des Nachwuchses in einer digitalisierten Welt wird dabei immer wichtiger. Augenhöhe ist gefragt.

Ein Blick in die Themenbestsellerliste „Erziehung & Pädagogik“ spiegelt die Herausforderungen. Ratgeber und Sachbücher greifen das große Thema der digitalen Bildung auf. Medienkompetenz ist dabei stärker gefragt als nur die technische Fähigkeit zur Bedienung von Smartphone, Tablet und Computer. Redakteurin Leonie Lutz und Gymnasiallehrerin Anika Osthoff haben selbst über das Internet zusammengefunden. Beide spüren mit ihrem Paperback-Titel „Begleiten statt verbieten“ (Kösel, Platz 3) den Herausforderungen für Eltern (und Kinder) nach. Ihre These: Verbote führen zu Konflikten. Stattdessen brauche es eine Begleitung auf Augenhöhe. Mit ihrem Buch vermitteln sie Wissen zu Risiken, aber auch konkrete Tipps und Ideen für gemeinsame digitale Familienerfahrungen.

Auf anderer Ebene, aber mit gleicher Grundidee, behandelt Pädagogin Kathrin Hohmann in ihrem Buch „Augenhöhe statt Strafen“ (Platz 5) den Umgang mit Konflikten in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Konfrontationen seien nicht mehr angesagt, stattdessen sei Augenhöhe gefragt. Mit ihrem bei Herder erschienenen Buch will sie pädagogischen Fachkräften Lösungsvorschläge an die Hand geben, um Kinder alters- und entwicklungsgemäß zu fördern. Dabei behandelt sie auch den Spagat zwischen manchmal unzureichenden Rahmenbedingungen, dem eigenen Stresspegel und einer klaren Kommunikation mit Kindern.

Begleitung, Klarheit, Augenhöhe: Das ist der rote Faden im Erziehungsbereich.