Blind-Date-Lesungen mit Longlist-AutorInnen des Deutschen Buchpreis

Deutscher Buchpreis 2020: Lesungen mit nominierten Autor*innen

Blind-Date-Lesungen mit Longlist-Autor*innen als Überraschungsgast / Veranstaltungen in ganz Deutschland / Livestream zum Großen Longlist-Leseabend in Hamburg am 31. August

Die nominierten Autor*innen des Deutschen Buchpreises live erleben – diese Möglichkeit haben Literaturbegeisterte in den kommenden Wochen in ganz Deutschland. Auf insgesamt sechs Lesungen stellen die Autor*innen ihre nominierten Romane vor. Eine Übersicht über die nominierten Titel und Autor*innen ist ab 18. August unter www.deutscher-buchpreis.de abrufbar.

Buchhandlungen, die Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels sind, konnten sich zu Beginn des Jahres für eine Blind-Date-Lesung mit einem oder einer Nominierten bewerben. Das Besondere an dem Format: Das Publikum erfährt erst am Abend selbst, welche*r Autor*in zu Gast ist. Fünf Gewinner*innen realisieren eine Blind-Date-Lesung unter den geltenden Hygienevorschriften. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und Kontaktdaten erhalten Interessierte über die Online-Kanäle der Buchhandlungen. Änderungen der Veranstaltungsmodalitäten aufgrund geltender Corona-Bestimmungen vor Ort sind möglich.

Die Blind-Date-Lesungen 2020 im Überblick:

3. September 2020, 19.30 Uhr

Buchhandlung Leuenhagen und Paris

Hannover

Veranstaltungsort:

In der Buchhandlung oder Apostelkirche

www.leuenhagen-paris.de

3. September 2020, 19.30 Uhr

Buchhandlung Volkert

Sulzbach-Rosenberg

Veranstaltungsort:

Capitol

www.buchhandlung-volkert.de

9. September 2020, 19.30 Uhr

Buchhandlung Südvorstadt

Leipzig

Veranstaltungsort:

In der Buchhandlung

www.buchhandlung-suedvorstadt.de

10. September 2020, 19.30 Uhr

LeseZeichen Germering

Veranstaltungsort:

Stadtbibliothek Germering

www.lesezeichen.biz

8. Oktober 2020, 19 Uhr

Zweitbuch

Oberhausen

Veranstaltungsort:

Literaturhaus Oberhausen oder online

www.zweitbuchhandlung.de

Alle Details und Kontakte für Anmeldungen auch gesammelt unter: www.deutscher-buchpreis.de/lesungen

Livestream zum Longlist-Abend am 31. August in Hamburg

Eine weitere Veranstaltung zum Deutschen Buchpreis 2020 findet am 31. August in Hamburg statt: Das Literaturhaus Hamburg lädt zum „Großen Longlist-Abend“ in der Freien Akademie der Künste ein. Ab 18.30 Uhr lesen mehrere Autor*innen aus ihren nominierten Romanen und stellen sich den Fragen von Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und die Freie Akademie der Künste sind Kooperationspartner der Veranstaltung. Unterstützt wird der Longlist-Abend von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie der Kunst- und Literaturstiftung Petra und K.-H. Zillmer. Die Karten für die Lesung sind aufgrund eines begrenzten Kontingents bereits ausverkauft. Ein Livestream ist geplant. Aktuelle Informationen unter: www.literaturhaus-hamburg.de.

Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Förderer des Deutschen Buchpreises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind die Frankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main. Die Deutsche Welle unterstützt den Deutschen Buchpreis bei der Medienarbeit im In- und Ausland.

