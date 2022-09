Longlist des Österreichischen Buchpreis 2022 veröffentlicht

Aus den Unternehmen

Österreichischer Buchpreis 2022: 13 Titel nominiert

Die nominierten Titel für den Österreichischen Buchpreis stehen fest: Zehn Bücher wurden für die Longlist sowie drei Romane für die Shortlist des Debütpreises ausgewählt. Seit Ausschreibungsbeginn haben die fünf Jurymitglieder insgesamt 133 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen dem 8. Oktober 2021 und dem 11. Oktober 2022 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden.

Die für den Österreichischen Buchpreis nominierten Titel (in alphabetischer Reihenfolge):

Longlist Buchpreis:

Helena Adler – Fretten (Jung und Jung Verlag)

Iris Blauensteiner – Atemhaut (Verlag Kremayr & Scheriau)

Markus Grundtner – Die Dringlichkeit der Dinge (Edition Keiper)

Monika Helfer – Bettgeschichten und andere (bahoe books)

Reinhard Kaiser-Mühlecker – Wilderer (S. Fischer Verlag)

Anna Kim – Geschichte eines Kindes (Suhrkamp Verlag)

Robert Menasse – Die Erweiterung (Suhrkamp Verlag)

Teresa Präauer – Mädchen (Wallstein Verlag)

Verena Roßbacher – Mon Chéri und unsere demolierten Seelen (Verlag Kiepenheuer & Witsch)

Thomas Stangl – Quecksilberlicht (Verlag Matthes und Seitz Berlin)

Shortlist Debüt:

Lena-Marie Biertimpel – Luftpolster (Leykam Verlag)

Sirka Elspaß – ich föhne mir meine wimpern (Suhrkamp Verlag)

Anna Maria Stadler – Maremma (Jung und Jung Verlag)

Die Jury für den Österreichischen Buchpreis setzt sich 2022 aus Bernhard Bastien (Buchhändler, Buchhandlung Lerchenfeld), Edith-Ulla Gasser (Redakteurin, Ö1), Stefan Gmünder (Literaturkritiker, Der Standard und Volltext), Katharina Teutsch (Literaturkritikerin, FAZ) und Günther Stocker (Literaturwissenschaftler, Universität Wien) zusammen.

Bekanntgabe der Buchpreis-Shortlist am 11. Oktober

In einem weiteren Schritt wählt die Jury aus den Titeln der Longlist fünf Titel für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises aus, die am 11. Oktober 2022 veröffentlicht wird.

Preisverleihung im Rahmen der Buch Wien 22 am 21. November

Erst am Abend der Preisverleihung am 21. November 2022 erfahren die fünf Autor:innen der Shortlist sowie die drei Autor:innen der Debütpreis-Shortlist, wem der Österreichische Buchpreis und der Debütpreis zuerkannt werden. Die Preisträgerin bzw. der Preisträger erhält 20.000 Euro; die vier anderen Finalist:innen jeweils 2.500 Euro. Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, die beiden weiteren Debütpreis-Finalist:innen bekommen ebenfalls 2.500 Euro.

Der Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.

Jetzt im Handel: Leseproben!

Anlässlich der Bekanntgabe der Longlist sowie der Debütpreis-Shortlist erscheint eine Broschüre, die in österreichischen Buchhandlungen ab dem 6. September aufliegt und in der die nominierten Titel mit ausführlichen Leseproben präsentiert werden.

Lesung: Shortlist Debüt

Am Donnerstag, den 3. November, um 19 Uhr lesen die drei Autor:innen der Shortlist Debüt in der Bibliothek der AK Wien, Anmeldungen bitte unter bibliothek@akwien.at. Die Lesung wird außerdem im Live-Stream übertragen.