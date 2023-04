Ausschreibung Deutscher Fotobuchpreis

Aus den Unternehmen

Das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER lädt Sie ein, am Wettbewerb um die besten Fotobücher aus dem deutschsprachigen Raum teilzunehmen.

Wir machen den Preis für alle, die Fotobücher lieben. Für alle, die Fotobücher sammeln. Für alle, die Fotobücher machen und herausgeben. Für alle, die sich mit Fotografie, mit fotografischen Bildern und fotografischen Bildern in Büchern beschäftigen. Für alle, die fotografisch in Buchform arbeiten und über bildgebende Verfahren in Bildbänden nachdenken und schreiben.

Wir machen den Preis aber eben auch – und das ist ein Aufruf an alle, die sich oben angesprochen fühlen –, um einen Überblick zu schaffen über das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Fotobuch.

Unsere Vision ist: Es kann nur wirklich ein Deutscher Fotobuchpreis sein, wenn alle, die Fotobücher lieben, mitmachen.

Einreichungsbeginn:

15. April 2023

Einreichungsende:

15. Juni 2023

Veröffentlichungszeitraum der Publikationen:

11. September 2021 bis 14. Juni 2023

Dieser lange Einreichungszeitraum ergibt sich, weil 2022 der Wettbewerb ausgesetzt wurde.

Teilnahmeberechtigt sind:

alle deutschsprachigen Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH).

alle Künstler*innen, Autor*innen und Theoretiker*innen, die die deutsche, österreichische oder schweizerische Staatsangehörigkeit (D-A-CH) besitzen

alle Künstler*innen, Autor*innen und Theoretiker*innen, die nicht die deutsche, österreichische oder schweizerische Staatsangehörigkeit (D-A-CH) besitzen, aber seit 2 Jahren im deutschsprachigen Raum (D-A-CH) durchgehend wohnhaft und gemeldet sind.

Neuerung

Erstmals möchten wir zusätzlich Autor*innen, Herausgeber*innen, Verlage ansprechen, die fototheoretische, fotohistorische, fotophilosophische Publikationen veröffentlichen, – also Bücher über fotografische Phänomene, über fotografische Bilder, über Fotografie usw. Dazu haben wir eine neue Kategorie geschaffen:

KATEGORIE 07 – Textband Fototheorie

Jury

Eine Jury aus international renommierten Foto-Kunst-Buch-Expert*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH) prämiert die besten fotografischen Bildbände und Fotobücher sowie Publikationen und Textsammlungen über fotografische Bilder in 12 Kategorien, die die vielfältige Fotoszene und die facettenreichen fotografischen Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum abbilden.

Preisverleihung

Die feierliche Preisverleihung wird am Samstag, 25. November 2023 in Regensburg stattfinden, im Rahmen des INTERNATIONALEN FESTIVALS FOTOGRAFISCHER BILDER.

Ausstellungstournee

Anschließend gehen alle von der Jury ausgewählten Bücher auf eine umfangreiche einjährige Ausstellungstournee und werden auf ihrer Reise durch Deutschland, Europa und Asien unter anderem auf Buchwochen, Messen und Festivals einem internationalen Publikum präsentiert.

Teilnahmeformular

Das Online-Einreichungsformular und die ausführlichen Teilnahmebedingungen stehen Ihnen auf der Website des Deutschen Fotobuchpreises zur Verfügung: https://deutscherfotobuchpreis.de/teilnahme/

Teilnahmegebühr

Um den Preis durchzuführen und die umfangreiche Pressearbeit, Preisverleihung und Ausstellungstournee zu organisieren, müssen wir eine Teilnahmegebühr erheben, wobei Titel der Kategorie 11 und 12, »Studentisches Projekt« und »Abschlussarbeiten« von den Teilnahmegebühren befreit sind.

Regelmäßig informiert bleiben

Tragen Sie sich in den Newsletter ein, um automatisch und regelmäßig über alle Aktivitäten rund um den Deutschen Fotobuchpreis informiert zu bleiben: https://deutscherfotobuchpreis.de/newsletter/

Wir freuen uns auf die Einreichung Ihrer Titel.