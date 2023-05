Die Jahresgewinner des Lyrik-Wettbewerbs Lyrix 2023 stehen fest

Aus den Unternehmen

Zum 15. Mal kürt der Bundeswettbewerb für junge Lyrik lyrix die Jahresgewinner:innen.

Aus 144 Gedichten, die im Jahr 2022 jeweils als monatsbeste aus der Gesamtzahl von 1529 eingereichten Gedichten prämiert wurden, wählten zwei Jurys die 24 besten Texte aus.

Als Jahresgewinner:innen der Kategorie 10–14 Jahre gehen hervor:

Banu Beinhauer (*2008) aus Münster für »und bunt ist schöner als grau«,

(*2008) aus Münster für »und bunt ist schöner als grau«, Hanna Christel (*2008) aus Geislingen an der Steige für »Heimatglück, und doch nicht«,

(*2008) aus Geislingen an der Steige für »Heimatglück, und doch nicht«, Gabriel Jakob Hoffmann (*2011) aus Grünwald für »Beta-Version*: π-ple«,

(*2011) aus Grünwald für »Beta-Version*: π-ple«, Ranya Jeddou (*2009) aus Freiburg für »Der geheime Brief in meiner Schublade«,

(*2009) aus Freiburg für »Der geheime Brief in meiner Schublade«, Thyra Kramer (*2007) aus Ratekau für »Zwischen Realität und Traum«,

(*2007) aus Ratekau für »Zwischen Realität und Traum«, Merle Koch (*2008) aus Reken für »Staublandschaften«,

(*2008) aus Reken für »Staublandschaften«, Rahel Krückeld (*2008) aus Münster für »die weite des lebens«,

(*2008) aus Münster für »die weite des lebens«, Anastasiia Lebedynska (*2007) aus Hannover für »Wurzellos verwurzelt«,

(*2007) aus Hannover für »Wurzellos verwurzelt«, Lenke Molnár (*2009) aus Berlin für »Glück«,

(*2009) aus Berlin für »Glück«, Tonda Montasser (*2011) aus Berlin für »Faust 1, YouTube-Version«,

(*2011) aus Berlin für »Faust 1, YouTube-Version«, Nika Steiding (*2007) aus Berlin für »Mein Zimmer«,

(*2007) aus Berlin für »Mein Zimmer«, Freya Werner (*2008) aus Egling für »Meine graue Stadt«.

Für ihre Gedichte in der Kategorie 15–20 Jahre werden ausgezeichnet:

Antonie Beckmann (*2003) aus Berlin für »wo meine Kindheit liegt«,

(*2003) aus Berlin für »wo meine Kindheit liegt«, Anna Sophie Born (*2004) aus Weinheim für »metamorph«,

(*2004) aus Weinheim für »metamorph«, S. Eslek (*2003) für »die sache ist,«,

(*2003) für »die sache ist,«, Emma Joerges (*2001) aus Jena für »ICD-10 F42 : Zwangsstörung und verwandte Störungen«,

(*2001) aus Jena für »ICD-10 F42 : Zwangsstörung und verwandte Störungen«, Rosa Lobejäger (*2003) aus Hildesheim für »die blasse stadt (julinacht)«,

(*2003) aus Hildesheim für »die blasse stadt (julinacht)«, Amalie Mbianda (*2002) aus Leipzig für »the problem is«,

(*2002) aus Leipzig für »the problem is«, Michelle Schreiber (*2002) aus Leipzig für »grob vernäht & ausgehöhlt«,

(*2002) aus Leipzig für »grob vernäht & ausgehöhlt«, Amelia Schober (*2007) aus Köln für »Denkrichtungen«,

(*2007) aus Köln für »Denkrichtungen«, Lotti Spieler (*2004) aus Berlin für »its okay to eat fish, cause they don’t have any feelings«,

(*2004) aus Berlin für »its okay to eat fish, cause they don’t have any feelings«, Fanny Walger (*2004) aus Marburg für »ret·ten«,

(*2004) aus Marburg für »ret·ten«, Amely Wernitz (*2003) aus Berlin für »ausgrabung zweier mädchen mit langen fingernägeln«,

(*2003) aus Berlin für »ausgrabung zweier mädchen mit langen fingernägeln«, Alicia Vogt (*2004) aus Berlin für »ziele – am leben«.

»Wie schnell so ein lyrix-Jahr vergeht, mit all diesen wunderbar zarten, brutalen, spottenden, strengen und ungebändigten Gedichten. Ich habe jeden Monat mit Freude gelesen. Ich bin überrascht worden, berührt, herausgefordert. Und wenn mich jemand fragen würde, wie sie so ist, die junge Lyrik von heute, könnte ich diese Frage kaum beantworten. Und das ist gut so. Die junge Lyrik von heute ist politisch und zugleich persönlich, sprachexperimentell und formbewusst, sie postuliert und zweifelt, sie feiert und sie klagt an. Sie ist vor allem aber verdammt vielfältig«, so Ronya Othmann, Autorin, Journalistin und Mitglied der lyrix-Monatsjury.

Im Juni werden die Jahresgewinner:innen der Altersgruppe 15–20 zu einer fünftägigen Reise nach Berlin inklusive Schreibwerkstatt, professionellem Sprechtraining und weiterem literarischem Rahmenprogramm eingeladen.

Höhepunkt der Reise ist die öffentliche Preisverleihung, die im Rahmen des 24. poesiefestival berlin am 16. Juni 2023 unter der Moderation von Julia Dorsch in der Akademie der Künste stattfindet (Beginn ist um 14 Uhr im Hanseatenweg 10, 10557 Berlin). Gäste sind herzlich willkommen.

Zur diesjährigen Jahresjury der Kategorie 10–14 Jahre gehören Jan Drees (Literaturredakteur, Deutschlandfunk), Claudia Maaß (Didaktikerin und Literaturvermittlerin), Rojin Namer (lyrix-Alumna) und Arne Rautenberg (Lyriker). Die Jury der Kategorie 15–20 Jahre setzt sich zusammen aus Malte Blümke (Friedrich-Bödecker-Kreise e.V.), Thorsten Dönges (Kuration literarisches Programm Literarisches Colloquium Berlin), Norbert Hummelt (Lyriker und Übersetzer), Clara Leinemann (wortbau e.V.) und Daniela Seel (Lyrikerin und Verlegerin).

Mehr Informationen finden Sie hier: www.bundeswettbewerb-lyrix.de.

Hintergrundinformationen zum Verein und zum Wettbewerb

lyrix ist ein Wettbewerb, in dessen Mittelpunkt die Begegnung von junger Lyrik und ihren Verfasser:innen steht. Der Bundeswettbewerb für junge Lyrik fördert also nicht nur Nachwuchslyriker:innen, sondern macht zeitgenössische Lyrik unter Jugendlichen bekannt und vermittelt ihnen Poesie als mögliche eigene Ausdrucksform – mit Veranstaltungen, Lesungen und Schreibwerkstätten. Der Wettbewerb wird monatlich zu einem wechselnden Thema ausgeschrieben, teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 10–14 und 15–20 Jahren. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury jeden Monat sechs Gewinner:innen pro Alterskategorie aus. Aus den Monatsgewinner:innen werden anschließend die Jahresgewinner:innen gekürt. Die ausgezeichneten Gedichte sowie aktuelle Beiträge zu Veranstaltungen und Projekten werden in der lyrix-Anthologie herausgegeben, die jährlich zur Frankfurter Buchmesse erscheint.

Der Bundeswettbewerb für junge Lyrik wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Partner ist der Deutschlandfunk.

Bei Interesse sende ich Ihnen gern die prämierten Gedichte zu und vermittle Interviews mit den Gewinner:innen.